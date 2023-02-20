بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.7 نقطة

20 فبراير، 2023
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7357 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر134 مليون سهم عبر 8599 صفقة نقدية بقيمة 6ر32 مليون دينار (نحو 7ر98 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر3 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5546 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 14ر52 مليون سهم عبر 3076 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 3ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر7 نقطة ليبلغ مستوى 44ر8224 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 5523 صفقة بقيمة 9ر25 مليون دينار (نحو 4ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5704 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 2489 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة ت أ) و(م الأعمال) و(بيت الطاقة) و(أرجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(أسمنت أبيض) و(المصالح ع) و(الإنماء) الأكثر انخفاضا.

المصدر
كونا
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20 فبراير، 2023
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