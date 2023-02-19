وزير الإعلام اليمني يعرب عن تقديره للمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الكويت في دعم بلاده

وزير الإعلام اليمني يعرب عن تقديره للمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الكويت في دعم بلاده

اعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد عن تقديره للمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الكويت وأياديها البيضاء التي تجلت خلال السنوات الماضية من خلال دعم وتمويل عشرات المشاريع الإنسانية والتنموية الفاعلة المؤثرة في حياة اليمنيين بمختلف فئاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال لقاء الإرياني بسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأشاد الإرياني بمواقف دولة الكويت الداعمة للشرعية الدستورية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وللحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب ووقوفها إلى جانب أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

كما ثمن الدور الاخوي النبيل الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والذي جاء لإنقاذ اليمن ودعم جهود استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وما يقدمه من دعم لليمن في مختلف الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية لاستعادة الحياة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأكد موقف الحكومة اليمنية الثابت والدائم في دعم جهود التهدئة واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام وفقا للمرجعيات الثلاث مشددا على أهمية وجود موقف قوي لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني.

من جانبه اكد السفير الحجرف التأكيد استمرار موقف دولة الكويت الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب في اليمن بما يسهم في تخفيف معاناة مواطنيه وتثبيت الأمن والاستقرار.