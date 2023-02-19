وزيرا داخلية السعودية والعراق يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود جلسة مباحثات رسمية اليوم الأحد مع نظيره العراقي عبدالأمير الشمري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبدالعزيز التأكيد أن هذه المباحثات تأتي استمرارا لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الأمنية والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين وتسهم في تطوير العمل الأمني وتفعيله والوصول به إلى تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الوزارتين.