اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة تعقد اجتماعها الخامس في بغداد

عقدت اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة اليوم الأحد اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد.

وقد ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي.

وقد تضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).

وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.