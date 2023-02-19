لنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يغادر إلى الإمارات

الخالد يتوجه إلى الإمارات لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2023”

19 فبراير، 2023
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غادر البلاد مساء اليوم الأحد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على رأس وفد رسمي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية، تأتي تلبية للدعوة الكريمة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ( آيدكس 2023 ) والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 من شهر فبراير الجاري.

هذا وقد كان في وداعه على أرض المطار وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس وعدد من قيادي وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر
الجيش الكويتي
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19 فبراير، 2023
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