مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي إطلاق نار بمدينة ممفيس الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد إن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار يشتبه بوجود ارتباط بينهما بمدينة (ممفيس) بولاية (تينيسي) فيما أكدت أنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيه حتى الآن.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن سبعة أشخاص أصيبوا في أحد الحادثين بينهم شخصان في حالة حرجة فيما الخمسة الآخرون في حالة غير حرجة.

وأوضحت ان قوات الامن علمت فور وصولها إلى مسرح الجريمة بوجود المزيد من الضحايا لإطلاق نار ثان في موقع قريب مشيرة إلى أنها عثرت على رجل توفي وثلاثة مصابين آخرين تم نقلهم الى مستشفى في حالة حرجة.

وأكدت الشرطة أنها تعتقد أن الحادثين مرتبطان لكن لم يتم القبض على أي مشتبه فيه حتى الآن.