راشفورد يحتفل بتسجيل هدف

الدوري الإنكليزي: راشفورد يتألق ويقود يونايتد للفوز على ليستر سيتي

19 فبراير، 2023
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واصل ماركوس راشفورد التألق وسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليفوز مانشستر يونايتد 3-صفر على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وهز راشفورد الشباك بعد مرور 25 دقيقة من البداية، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يختتم جيدون سانشو الأهداف في الدقيقة 61.

ورغم أن النتيجة تشير إلى تفوق واضح يونايتد، فقد ساهم الحارس ديفيد دي خيا في الانتصار بعدما أنقذ فرصتين خطيرتين ببراعة أثناء التعادل دون أهداف في الشوط الأول.

وأصبح رصيد يونايتد 49 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. ويتصدر أرسنال الدوري وله 54 نقطة إلى جانب مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز 14.

المصدر
وكالات
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19 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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