من الفعالية

سماء شاطئ الشويخ تتزين بالطائرات الورقية ابتهاجا بأعياد الكويت الوطنية

19 فبراير، 2023
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تزينت سماء شاطئ الشويخ اليوم الأحد بالطائرات الورقية التي حملت ألوان علم الكويت وأطلقها فريق الكويت للطائرات الورقية ابتهاجا واحتفالا بالمناسبات الوطنية التي تعيشها البلاد هذا الشهر.

وقال رئيس الفريق المهندس عمر بوحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إطلاق الطائرات عصر اليوم يأتي ضمن فعاليات الفريق التطوعي تزامنا مع احتفالات ومراسم رفع العلم الرسمية في الأول من شهر فبراير الجاري.

من الفعالية

وأضاف بوحمد أن هذه الطائرات تم تصميمها وصناعتها وإطلاقها على يد أعضاء الفريق وفق قياسات ومواصفات عالمية مدروسة تناسب الأجواء ودرجات الحرارة في البلاد.

وأوضح أن الطائرات التي يقوم الفريق بإطلاقها في شهر فبراير عادة تكون مطابقة لألوان علمي دولة الكويت القديم والجديد احتفاء بمناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير فيما تشمل الطائرات الأخرى أشكالا متنوعة.

من الفعالية

يذكر أن فريق الكويت للطائرات الورقية مكون من 25 عضوا من المواطنين الهواة وله مشاركات محلية وخليجية وعالمية منذ تأسيسه عام 1995.

من الفعالية
المصدر
كونا
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19 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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