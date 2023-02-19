الدوري الفرنسي: سان جرمان يحقق فوزاً قاتلاً على ليل ويخسر نجمه نيمار

حقق باريس سان جرمان المتصدر فوزاً قاتلاً على ضيفه ليل 4-3 الأحد لكنه تلقى ضربة معنوية بخروج مهاجمه البرازيلي نيمار مصاباً، وذلك ضمن ختام منافسات المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي سيناريو جنوني، أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم الأيسر للحارس لوكاس شوفالييه وتهز الشباك (90+5).

وسجل كيليان مبابي الهدفين الأول والثالث (17 و87)، ونيمار الثاني (17) قبل أن يغادر الملعب على حمالة مصاباً في الدقيقة 51.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليل، بافوديه دياكيتيه (24) والكندي جوناثان ديفيد (58 من ركلة جزاء) وجوناثان بامبا (69).

ورفع سان جرمان رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر مرسيليا الذي يحلّ ضيفاً على تولوز في ختام هذه الأمسية، وبفارق 10 نقاط عن موناكو الثالث الذي يلعب أمام بريست اليوم أيضاً.

بعد فرصة من ميسي داخل منطقة الجزاء صدها الحارس لوكاس شوفالييه (5)، سجل سان جرمان هدفين خاطفين في 5 دقائق، بداية تمريرة من نيمار لزميله مبابي على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء الذي راوغ المدافعين البرتغالي تياغو ديالو ودياكيتيه وسدد الكرة بقدمه اليمنى أرضية في الشباك (12).

وأضاف نيمار الثاني بتمريرة خلفية من البرتغالي فيتينيا فور خروج الحارس، ليود البرازيلي الكرة في المرمى الحالي (17).

وهو الهدف الثالث عشر لنيمار في 20 مباراة في الدوري.

ولم ينتظر ليل طويلاً لتقليص الفارق بعد عرضية من البرتغالي أندي غوميش وصلت إلى رأس دياكيتيه داخل المنطقة صوبها في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (24).

وأصيب سان جرمان بضربة معنية كبيرة بخسارته جهود نجمه نيمار الذي غادر الملعب على حمالة بعد تعرضه لاصابة قوية في كاحله الأيمن اثر احتكاك مع بنجامان أندريه، ليدخل هوغو إكيتيكيه بدلاً منه (51)، وذلك بعد خروج المدافع البرتغالي نونو منديش للاصابة في الدقيقة 31 من الشوط الأوّل.

وعقّد النادي الباريسي الأمور عليه بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد خطأ من الإيطالي ماركو فيراتي على ديالو داخل المنطقة اثر ركلة ركنية، نفذها الكندي ديفيد بنجاح إلى يسار الحارس (58).

ووجه ليل الضربة القاضية لمضيفه بتسجيله الثالث من تسديدة صاروخية من جوناثان بامبا سكنت شباك دونارما بعد تمريرة رائعة في ظهر الدفاع من غوميش (69).

ورفض رجال كريستوف غالتييه الاستسلام، فسجل المتألق مبابي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعدما انقضى على تمريرة فيراتي على ميسرة منطقة الجزاء وتابعها بقدمه اليمنى في الشباك (87).

ومن ركلة حرة ساحرة سددها واصطدمت بأسفل القائم واستقرت في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أهدى ميسي النقاط الثلاث لسان جرمان، في هدفه الـ 11 في “ليغ1” هذا الموسم.

ولم يذق سان جرمان طعم الخسارة على أرضه في مبارياته الـ 34 الأخيرة في الدوري، حيث حقق 29 فوزاً مقابل 5 تعادلات، وهي أطول سلسلة حالية في الدوريات الخمس الكبرى.

وتتابع المباريات، فيلعب تروا أمام مونبلييه، ورين أمام كليرمون فيران، ولوريان أمام أجاكسيو، ولنس أمام نانت.