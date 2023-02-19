“المشروعات السياحية” تنظم عرضاً بطائرات الدرون احتفالاً بالأعياد الوطنية بالتعاون مع شركة زين

نظمت شركة المشروعات السياحية بالتعاون مع شركة زين يوم الخميس الموافق 16 فبراير، عرضاً جوياً بطائرات الدرون احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.

حيث حلقت أسراب تتكون من 2000 طائرة من طائرات الدرون في سماء مدينة الكويت رسمت خلاها لوحات فنية متحركة، بدأ العرض بلوحة ضخمة لعلم الكويت ثم الشعار الوطني “عز وفخر”، ومن ثم عُرضت لوحات عدة تبين الحياة في كويت الماضي ممثلة بالغوص عن اللؤلؤ وحياة البادية، انتقالاً الى كويت الحاضر مُصَوِرةً اهم الرموز العمرانية فيه، كقصر السيف ومجلس الامة والمسجد الكبير وأبراج الكويت والعديد من المباني الحديثة، وتُوّج العرض بصورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهم.

انطلق عرض الدرون ضمن احتفال بهيج حضره جمهور كبير يتقدمهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة المشروعات السياحية. ويشكل هذا العرض مقدمة لثمانية عروض يتم تنظيمها خلال شهر فبراير 2023 بالتزامن مع فعاليات موسم الجزيرة الخضراء الذي أطلقته مؤخراً شركة المشروعات السياحية.