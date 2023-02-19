تركيا: آلاف السوريين عادوا طوعيا إلى بلادهم بعد الزلزال

تركيا: آلاف السوريين عادوا طوعيا إلى بلادهم بعد الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد إن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للأنباء عن أكار القول في تصريحات خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد رفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر إن “بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود إلى ولاية هطاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال”.

وأكد أكار أنه “تبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كليا” وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي”.

واوضح أكار أن 10 آلاف و633 سوريا عادوا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال.

وفي مستهل جولته زار أكار معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا بولاية هطاي حيث أكد مسؤولون في المعبر عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.