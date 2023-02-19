مسؤولة أممية: الكويت مثال يحتذى بالاستقرار والنمو الاقتصادي والديمقراطية

قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لدى الكويت والخليج العربي الدكتورة أميرة الحسن إن دولة الكويت مثال يحتذى في الاستقرار والنمو الاقتصادي والديمقراطية.

وأضافت الحسن في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه في الذكرى الـ62 للعيد الوطني والذكرى الـ32 للتحرير “يحق للكويت أن تفتخر بالإنجازات التي حققتها خلال رحلتها بعد الاستقلال حتى يومنا هذا”.

وأشادت بعمق أواصر الصداقة وحسن التعاون بين الأمم المتحدة والكويت مثمنة الدعم الكويتي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) والعاملين به “والذي يستحق جزيل الشكر وعظيم الامتنان”.

ونوهت بتميز العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة بما يسهم في تمكين برنامج (موئل) من تنفيذ أعماله المختلفة خصوصا في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وبمناسبة أعياد الكويت الوطنية تقدمت الحسن بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن منتسبي (موئل) بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وحكومة الكويت وشعبها الكريم.

وأعربت عن الأمل في أن تظل الكويت “كما عهدناها دائما دار أمن وأمان وواحة أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين ممن سكنوا هذه الأرض الطيبة ويعملون يدا واحدة من أجل استكمال مسيرة البناء والخير والعطاء الذي بدأها الأجداد و سار على خطاها الأحفاد”.