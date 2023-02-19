مستشفى جابر يفتتح مركز الأبحاث والابتكار لربط العمل الأكاديمي والإكلينيكي لخدمة المرضى

أعلن مستشفى جابر الأحمد افتتاح مركز الأبحاث والابتكار لديه بسواعد كويتية يعد الأول من نوعه محليا وخليجيا ويهدف لربط العملين الأكاديمي والإكلينيكي لخدمة المرضى ووضع الكويت على خريطة العالم الطبي بريادة الخبرات التقنية والدراسات العلمية.

وقال رئيس قسم الجراحة في المستشفى ومدير برنامج البورد الكويتي للجراحة الدكتور سليمان المزيدي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الهدف من إنشاء المركز داخل المستشفى يتمثل أيضا في تقديم أفضل الأبحاث والابتكارات في مكان قريب من المرضى فيما تكمن أهميته أيضا في أنه يتيح للأطباء مساعدة المريض بطريقة أفضل.

وأوضح المزيدي أن الطب في السابق كان يعتمد في معظمه على خبرة الأطباء قبل أن يتغير ذلك اليوم لمصلحة الأدلة العلمية التي يعتمد عليها في علاج المرضى مثمنا دور وزارة الصحة في دعم الأعمال التطويرية بمستشفى جابر الأحمد ودعمها غير المحدود وتذليلها العقبات لافتتاح المركز.

من جانبها قالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في مستشفى جابر سارة اليوحة إن المركز يتضمن مختبرا لطابعات ثلاثية الأبعاد وتعطي فكرة هذا المختبر ووجوده بالمستشفى فرصا عديدة للابتكار بالنسبة للجراحين والأطباء عموما.

وأضافت اليوحة “لدينا أكثر من مجسم صنعناه للمرضى الذين لديهم كسور وجروح وميزته أننا من الممكن أن نأخذ مقاسات دقيقة من المرضى لنصنع لهم أدوات مفصلة تساعدهم في تضميد الكسور والجروح”.

وذكرت أن الطباعة ثلاثية الأبعاد “تمكننا من التجهيز لجراحات الأورام بطريقة حديثة إذ أصبح ممكنا استخدام الأشعة المقطعية للمرضى لطباعة مجسمات لأعضاء الجسم والأورام في الكبد أو القولون واستخدامها للتخطيط الدقيق قبل إجراء العملية”.

من جهته أعرب استشاري جراحة الكبد والبنكرياس الدكتور محمد جمال عن سعادته لما وصل إليه المستشفى من تطورات علاجية تواكب أفضل المستشفيات العالمية ذات الجودة العالية ليصبح اليوم من أكثر المستشفيات استقبالا المرضى.

وقال جمال إن افتتاح مركز الابتكار والأبحاث بالمستشفى دليل واضح على ذلك ويرسخ مبدأ أن الطب الحديث يعتمد بشكل أساسي على الابتكار والأبحاث لافتا إلى أن كل هذا تم بسواعد الأطباء الكويتيين الذين تعاونوا إدارة وأفرادا للعمل في سبيل تحقيق ذلك.

بدوره قال أستاذ مساعد في جامعة الكويت كلية الطب واختصاصي جراحة الغدد الصماء بمستشفى جابر الدكتور سلمان الصفران إن مركز الأبحاث والابتكار في مستشفى جابر “سيساعدنا في الربط بين العمل الأكاديمي والإكلينيكي بما يصب في مصلحة وخدمة المرضى”.

وأشار الصفران إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين مستشفى جابر الأحمد وجامعة الكويت في الكثير من الأبحاث التقنية.