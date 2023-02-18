الدوري الإسباني: ريال مدريد يستعد لليفربول بفوز صعب على أوساسونا

استعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول الانكليزي بفوز صعب على مضيفه أوساسونا 2-0 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وأحرز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الاول في الدقيقة 78، وأضاف البديل ماركو أسينسيو الثاني (90+2) ليرفع النادي الملكي رصيده الى 51 نقطة بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستقبل قادش الاحد.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لريال مدريد في الدوري بعد رباعيته النظيفة ضد إلتشي منتصف الاسبوع التي أعادته الى سكة الانتصارات بعد السقوط الصادم أمام ريال مايوركا.

وغاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المباراة “لإراحته” قبيل موقعة مضيفه ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وفق ما أعلن مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة، بالاضافة إلى الألماني توني كروس الذي تعافى لتوه من الانفلونزا.

وعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد غيابه عن المباراة السابقة للايقاف بالاضافة الى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي غاب عن آخر مباراتين للاصابة وبدأ كلاهما أساسيًا.

وهدد ريال مدريد بداية عبر فينيسيوس الذي توغل الى داخل المنطقة وسدد الكرة من الجهة اليسرى تصدى لها الحارس برجله (10) كانت الوحيدة بين الخشبات الثلاث للضيوف في الشوط الاول.

أما تسديدة أوساسونا الوحيدة على المرمى فكانت يسارية قوية من موي غوميس من خارج المنطقة أبعدها كورتوا (15).

ولم تكن هناك فرص تذكر باستثناء تسديدة من الكرواتي أنتي بوديمير يسارية من داخل المنطقة مرت بجانب القائم (44).

وجاءت بداية الشوط الثاني مثيرة بعد أن هدد البرازيلي رودريغو بتسديدة جميلة لولبية من داخل المنطقة مرت بجانب القائم (47)، قبل أن يرفع الحكم رايته مشيرًا الى تسلل على فينيسيوس الذي تابع كرة جميلة من النمسوي دافيد ألابا (52).

وانتفض بعدها أصحاب الارض بسلسلة من الفرص، أوّلها عبر روبن غارسيا الذي تابع الكرة بكعب قدمه خلفية بعد عرضية من بوديمير (60)، قبل أن ترتد تسديدة زاخفة لغوميس من خارج المنطقة بالقائم الايسر (62) والذي خرج بعد ثوان للاصابة، ومن ثم تسديدة من مشارف المنطقة منخفضة على الطائر من دون مونسايولا مرت قريبة من القائم (65).

ودفع بعدها أنشيلوتي بأسينسيو بدلا من داني سيبايوس لتنشيط خط الهجوم (66).

وأتيحت فرصة محققة لفينيسيوس بعد أن بات وحده داخل المنطقة، لكن الحارس سيرخيو هيريرا خرج في الوقت المناسب لقطع الكرة (74).

وافتتح ريال التسجيل عندما مرر الكرواتي لوكا مودريتش كرة الى فينيسيوس الى داخل المنطقة على الجهة اليسرى ومنه الى منتصفها الى فالفيردي تابعها في الشباك (78).

ودفع أنشيلوتي بالشاب الاوروغوياني ألفارو رودريغيس بدلا من رودريغو وترك أثرًا فوريًا بعد أن وصلته كرة الى منتصف الملعب فانطق على الرواق الايمن ومررها الى فينيسيوس تابعها في الشباك، لكن الهدف ألغي لتسلل على الاوروغوياني (90+1).

لكن سرعان ما عوّض ريال عندما افتك ألفارو الكرة من الخصم ومررها الى أسينسيو داخل المنطقة الذي تابعها في الشباك (90+2).

سوسييداد يبتعد

وفشل ريال سوسيدداد الثالث في البقاء على مسافة مع ريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل القاتل على أرضه مع سلتا فيغو 1-1 ليصبح على بعد 8 نقاط منه.

وبدا سوسيدداد في طريقه الى الفوز بعدما حافظ على تقدمه الذي منحه إياه ميكيل أويارسابال منذ الدقيقة الخامسة حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل المدافع الفرنسي روبان لو نورمان هدفًا عكسيًا قاتلا في مرمى فريقه (90+3).

ولم يستفد أصحاب الارض من التفوق العددي بعد أن طرد البيروفي ريناتو تابيا من جانب الضيوف في الدقيقة 74.

وبات في رصيد سوسييداد 43 نقطة متقدمًا بخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يستضيف أتلتيك بلباو الاحد.

وهذه المرة الثالثة التي يتعثر فيها سوسيدداد في المباربات الاربع الاخيرة في الدوري، إذ اكتفى بفوز واحد مقابل تعادلين وخسارة.

من جهته، واصل ريال بيتيس صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا جاء على حساب ضيفه بلد الوليد 2-1 ليقلص الفارق الى نقطة مع أتلتيكو.

وسجل خوانمي (2) وسيرخيو كاناليس (45+4) هدفي الفريق الاندلسي فيما أحرز الكندي كايل لارين هدف الضيوف (30).

وتفوق ريال مايوركا 4-2 على ضيفه فياريال علمًا أن الاخير لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 لطرد مانو تريغيروس، ليتلقى الخسارة الرابعة تواليًا.