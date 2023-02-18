الدوري الإيطالي: إنتر وميلان يتشبّثان بالمقدّمة

لم يعُد حلم الـ”سكوديتو” قائماً بالنسبة إلى إنتر وجاره اللدود ميلان، لكن حاملي آخر لقبين تشبثا بالمقدمة خلف نابولي بفوز الأول 3-1 على أودينيزي والثاني بصعوبة على مضيفه مونتسا بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم السبت.

وثأر إنتر من أودينيزي الذي كان تفوّق عليه في مرحلة الذهاب بالنتيجة نفسها 3-1 في أيلول/سبتمبر الماضي، وأعاد فارق النقاط الـ15 مع نابولي المتصدر.

ويدين إنتر بهذا الفوز لأهداف البلجيكي روميلو لوكاكو (20 من ركلة جزاء)، والأرميني هنريخ مخيتاريان (73) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (89)، فيما سجل السلوفيني ساندي لوفريتش هدف أودينيزي الوحيد (43).

والمفارقة أن فوز إنتر هذا جاء بعد خسارته أمام سمبدوريا المأزوم في المرحلة الماضية، بينما لم يحقق أودينيزي الفوز سوى مرة وحيدة منذ المرحلة الثامنة وكانت أمام سمبدوريا نفسه.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وبدأ إنتر اللقاء بهجوم ضاغط، وفي الدقيقة 16 احتسب الحكم ركلة جزاء لـ”نيراتسوري” بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “في إيه آر” بعد خطأ على الهولندي دنزل دامفريس، فانبرى لها لوكاكو وسددها إلى يسار الحارس ماركو سيلفيستري الذي تصدى لها.

لكن الحكم أمر بإعادة الركلة من جديد، فسدد البلجيكي بقوة في الزاوية نفسها وسجّل هذه المرة (20)، ليحرز هدفه الأول في الدوري الإيطالي منذ 189 يوماً، وتحديداً منذ 13 آب/أغسطس 2022.

وفيما سعى إنتر إلى مضاعفة النتيجة، كانت المفاجأة من أودينيزي الذي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من هجمة مرتدة سريعة مرر فيها الأرجنتيني روبرتو بيريرا كرة إلى لوفريتش الذي سدد من داخل المنطقة في شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (43).

لكن الشوط الثاني ابتسم لإنتر، فضاعف النتيجة في الدقيقة 73 بعد عرضية من فيديريكو ديماركو أكملها مخيتاريان في الشباك.

وفي الدقيقة 88، انفرد مارتينيس بالحارس ولعب كرة ساقطة من فوقه علت العارضة. غير أنه عوّض الإهدار بهدف ثالث من تسديدة جميلة بعد دقيقة (89)، محرزاً هدفه الـ13 في الدوري.

ميلان يحسم “دربي برلسكوني”

وفي “دربي برلسكوني” كما اصطلح على تسميته، أحرز البرازيلي جونيور ميسياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31، ليرفع “روسونيري” رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد مونتسا عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذه الخسارة هي الأولى لمونتسا في العام الحالي، وقبل مباراة اليوم حقق سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة، لكن طموحه بالفوز على النادي الذي كان يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لم يتحقق.

وصحيح أن مونتسا المملوك راهناً من برلوسكوني بدأ المباراة بقوة وهدّد مرمى ميلان منذ الدقائق الأولى، غير أن تألق الحارس الروماني كيبريان تاتاروسانو حال دون تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، تمكّن ميلان الذي دخل المباراة في أعقاب فوزه على توتنهام الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، من تسجيل هدف الفوز بعدما تربّص ميسياس لكرة عرضية شتتها الدفاع، وحطّت أمامه على مشارف منطقة الجزاء، فسددها قوية في الشباك.

وحاول مونتسا العودة بالمباراة في أكثر من مناسبة، من دون جدوى.

سبق للروسونيري أن أسقط منافسه 4-1 على ملعب سان سيرو في المباراة الاولى التي جمعتهما.

وهذا الفوز الثاني توالياً لميلان في الدوري بعد أن عاد في المرحلة الماضية الى سكة الانتصارات على حساب تورينو بعد سلسلة كارثية شهدت على خمس مباريات من دون فوز في “سيري أ” بالاضافة الى خروجه من الكأس.

وقبيل ذلك، حقق بولونيا فوزاً مهماً على سمبدوريا 2-1.

وسجّل هدفي بولونيا روبرتو سوريانو (27) وريكاردو أورسوليني (90)، فيما أحرز المغربي عبدالحميد صابيري هدف سمبدوريا الوحيد (68 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، قفز بولونيا سابعاً برصيد 32 نقطة، فيما بقي سمبدوريا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وتُستكمل مباريات المرحلة الأحد، عندما يستضيف أتالانتا بيرغامو نادي ليتشي، وساليرنيتانا للاتسيو، كما يلعب فيورنتينا مع إمبولي، سبيتسيا مع يوفنتوس، وروما مع فيرونا، قبل أن تُختتم الاثنين بلقاء تورينو مع كريمونيزي.