صورة أرشيفية لطائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق الدولي

سوريا تستقبل 15 طائرة إغاثية جديدة من الإمارات وروسيا ودول عربية لمتضرري الزلزال

19 فبراير، 2023
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أعلنت سورياأنها استقبلت اليوم السبت 15 طائرة من الإمارات العربية المتحدة والعراق وروسيا وليبيا محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ثلاث طائرات إماراتية وصلت إلى مطار دمشق الدولي تحمل حوالي 130 طنا من المواد الاغاثية.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات روسية تحمل 15 طنا من المواد الغذائية والألبسة للمتضررين من الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت أربع طائرات إماراتية تحمل حوالي 135 طنا من المساعدات الإغاثية وثلاث طائرات عراقية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

ووفق وكالة سانا وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي أيضا طائرة روسية على متنها 37 طنا من المساعدات وأخرى ليبية تحمل 40 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وإلى مطار حلب الدولي وصلت اليوم طائرتان إماراتيتان تحملان 41 طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية.

أما برا فقد وصلت اليوم 36 شاحنة تحمل المساعدات منها 29 شاحنة من لبنان وسبع شاحنات من الاردن.

وكانت دولة الكويت قد أطلقت حملة (الكويت بجانبكم) في 11 فبراير الجاري لإغاثة الشعبين التركي والسوري المتضررين من الزلزال وجمعت أكثر من 20.7 مليون دينار كويتي (نحو 67.7 مليون دولار أمريكي) وجاءت الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية في إطار الدور الانساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة التي خلفت آلاف الضحايا والمصابين.

المصدر
كونا
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19 فبراير، 2023
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