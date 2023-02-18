وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لدعم العراق نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي

18 فبراير، 2023
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن واشنطن مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وخلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العراق بموجب الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له أن الجانبين بحثا اجتماعات لجنة التنسيق العليا الاقتصادية التي عقدت في واشنطن أخيرا وركزت على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والتصدي لتحديات المناخ. كما أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بأمن وسيادة العراق.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أن محاربة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية داعش لم تنته بعد وجددا التزامهما بالأمن الأمن الإقليمي وهزيمة هذا التنظيم المتطرف.

المصدر
وكالات
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18 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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