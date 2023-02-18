النادي البحري يختتم بطولة الكويت الدولية الـ13 للشراع بمشاركة 11 منتخبا

اختتمت اليوم السبت بطولة الكويت الدولية ال13 للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك بوردنق في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة 11 منتخبا.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج التونسي ادريس دردوري بالمركز الاول في منافسات فئة (الاوبتمست) عام في حين جاء العماني تميم البلوشي ثانيا والمصرية كرما محمد ثالثا.

كما أحرز المتسابق العماني هود سعد المركز الاول في منافسات فئة (الاوبتمست) جونيور شباب تلاه مواطنه حسن علي ثم المتسابق الكويتي عبدالله الفيلكاوي الذي حل ثالثا.

وتوجت المصرية كرما محمد بالمركز الاول في منافسات فئة (الاوبتمست) جونيور سيدات تلتها البحرينية ملك الدوسري ثانيا في حين جاءت المصرية تاليا محمد ثالثا.

وفي منافسات فئتي (ليزر الأكا 6) عام و(ليزر الأكا 6) رجال أحرز كل من الكويتي علي الفيلكاوي المركز الأول تلاه الاماراتي حمزة العلي بالمركز الثاني ثم المتسابق المصري محمود طمبلي بالمركز الثالث.

وحققت المصرية خلود منسي المركز الاول في منافسات فئة (ليزر الأكا 6) سيدات تلتها الفنزويلية ماريا ريس ثم البحرينية لولوة خليل ثالثا.

وفي هذا الصدد قال أمين السر العام في النادي خالد الفودري في تصريح صحفي عقب المنافسات إن السباق شارك به 83 لاعبا ولاعبة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتونس وإيطاليا وفرنسا وفنزويلا.

وأضاف الفودري أن البطولة شهدت تنافسا قويا بين المتسابقين في النسخة ال13 التي ينظمها النادي وبإشراف الاتحاد الدولي للقوارب الشراعية وبفريق تحكيم دولي وجاءت بالتزامن مع الاعياد الوطنية في البلاد.

وثمن دور الهيئة العامة للرياضة ودعمها لتنظيم هذا الحدث شاكرا الجهات الراعية وكذلك وزارة الإعلام التي قامت بتغطية البطولة.