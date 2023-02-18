الدوري الإنكليزي: أرسنال يستعيد الصدارة بفوز مثير على فيلا وتعادل سيتي مع نوتنغهام

استعاد أرسنال صدارة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي، بفوزه المثير والقاتل 4-2 على مضيفه أستون فيلا مقابل تعادل منافسه 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فوريست، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين السبت.

وكان أرسنال سقط على أرضه 3-1 أمام سيتي في المباراة القمة الاسبوع الماضي ليخسر الصدارة لصالح الاخير وتشتعل المنافسة على اللقب.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 54 نقطة مقابل 52 لسيتي، علمًا أن الاول خاض مباراة أقل ليبقي على آماله بتحقيق لقب أول في الدوري منذ 2004.

وكان أرسنال في طريقه الى السقوط في فخ التعادل والفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليًا في الدوري، لكنه ضرب بقوة في الدقائق الاخيرة وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليقتنص فوزًا غاليًا هو الاول له بعد خسارتين وتعادل.

وتقدم أستون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (31)، ورد ارسنال بهدفي بوكايو ساكا (16) والأوكراني ألكسندر زينتشنكو (61)، قبل أن يسجل هدفين قاتلين عبر حارس المرمى الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيس (90+3 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (90+7).

“الفوز بأي سياق” -وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا بعد الفوز “لقد عدنا بإيمان أكثر من قبل لأنه يتعين عليك تحويل العروض إلى نتائج”.

وتابع “أحيانًا، سيتعين عليك الفوز بالمباريات في الدقيقة 94، سيتحتم عليك أن تسجل من ضربة ثابتة أو عندما تلعب بعشرة لاعبين. فُز بأي سياق، لطالما تحدثنا عن ذلك. اليوم كان السياق صعبًا حقًا، خاصة بالنظر لما حصل بعد خمس دقائق” عندما تقدم أستون فيلا.

وأجرى أرتيتا تغييرين على تشكيلته التي منيت بالخسارة الأولى على ارضها هذا الموسم بالسقوط امام مانشستر سيتي، فدفع بالمدافع بن وايت والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار أساسيين، على حساب المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو ومارتينيلي.

وافتتح واتكينتز التسجيل مبكرًا عندما تلقى كرة في منتصف الملعب من البولندي ماتي كاش خلف المدافع الفرنسي وليام صليبا فانطلق وتوغل داخل المنطقة وتلاعب به قبل أن يسددها قوية بيسراه الى يسار الحارس أرون رامسدايل (5).

ولم يتأخر ارسنال في الرد وجاء بعد 11 دقيقة عبر جناحه الدولي ساكا الذي استغل كرة أبعدها المدافع تايرون مينغز برأسه اثر تمريرة عرضية لوايت، فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة (16).

وأعاد كوتينيو التقدم لأستون فيلا عندما تلقى كرة داخل المنطقة مستفيدًا من تمويه جسدي لزميله الأرجنتيني إيميليانو بوينديا خادعًا قائد المدفعجية الدولي السويسري غرانيت تشاكا، فهيأها البرازيلي لنفسه وسددها بيمناه إلى يمين رامسدايل (31).

ونجح زينتشكو في إدراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من القائد النروجي مارتن أوديغارد بعد ركنية لعبها مع ساكا فأسكنها الى يسار الحارس مارتينيس (61).

ونجح ارسنال في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى الايطالي جورجينيو كرة من مارتينيلي سددها قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بمارتينيس وعانقت الشباك (90+3).

وفي الوقت الذي حاول استون فيلا إدراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية، صعد مارتينيس لتعزيز تواجد زملائه داخل المنطقة، فارتد ارسنال مهاجمًا بكرة للبديل الاخر البرتغالي فابيو فييرا الذي مررها الى مارتينيلي الذي انطلق منفردًا وتابعها داخل المرمى الخالي (90+7).

سيتي يتعثر

بعد ساعات، أمل سيتي في استعادة الصدارة وتحقيق فوز ثالث تواليًا في الدوري لكنه تلقى هدفًا قاتلا في الدقيقة 84.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بهدف مذهل من تسديدة يسارية صاروخية من خارج المنطقة استقرت في سقف منتصف المرمى (41).

ولم يشارك الجزائري رياض محرز أساسيًا، إذ فضل غوارديولا ربما إراحته للمباراة ضد لايبزيغ في ألمانيا الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي حين كان سيتي يتجه لاستعادة الصدارة، تلقى هدفًا قاتلا عندما توغل الويلزي برينن جونسون بطريقة جميلة الى داخل المنطقة ومرر كرة الى مورغان غيبز-وايت على الجهة اليمنى، ومنه عرضية زاحفة نحو القائم الآخر الى النيوزيلندي كريس وود تابعها في الشباك (84).

مأساة تشلسي وخوف على أسبيليكويتا

وتابع تشلسي نتائجه الكارثية بسقوطه على أرضه بهدف نظيف ضد ساوثمبتون من ركلة حرة لجيمس وورد براوز (45+1).

ورغم أن النادي اللندني فشل في الفوز للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري (ثلاثة تعادلات وهزيمة)، كانت المخاوف تجاه المدافع الاسباني سيسار أسبيليكويتا الذي أثار الرعب في النفوس بعد ان احتاج لعلاج لمدة 10 دقائق على أرض الملعب وأٌخرج على الحمالة والأوكسجين بعد أن تلقى ضربة في صدره عندما كان البديل الفرنسي سيكو مارا يحاول متابعة كرة أكروباتية في الشباك.

ورغم الانفاقات القياسية في سوق الانتقالات، لا يزال فريق المدرب غراهام بوتر يعاني وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.