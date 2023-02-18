وزير الداخلية يستقبل فريق الإنقاذ الكويتي لدى عودته من تركيا ويشيد بجهوده في عمليات البحث عن الناجين من الزلزال

وزير الداخلية يستقبل فريق الإنقاذ الكويتي لدى عودته من تركيا ويشيد بجهوده في عمليات البحث عن الناجين من الزلزال

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم السبت بجهود فريق البحث والإنقاذ الكويتي وما قدمه من أعمال إنسانية في المواقع المتضررة والمناطق المنكوبة من الزلزال الذي شهدته تركيا أخيرا تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية في هذا الصدد.

وقالت قوة الإطفاء العام في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد استقبل الفريق بعد انتهاء مهامه وعودته إلى البلاد اليوم مثمنا ما قدمه أعضاؤه من أعمال إنسانية باسم دولة الكويت “السباقة دائما في تقديم يد العون للأشقاء والأصدقاء”.

ووفق البيان أعرب وزير الداخلية عن الشكر لجميع العاملين في وزارة الخارجية على ما قاموا به من تسهيل لمهمة الوفد وسفير دولة الكويت في جمهورية تركيا وأعضاء السفارة.

كما أعرب عن الشكر لوزارات الدفاع ممثلة في القوة الجوية و (الصحة) و (الإعلام) على ما قدم تجاه الفريق بغية توفير جميع الإمكانات وتذليل الصعاب ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل.

حضر استقبال الفريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وسفيرة تركيا لدى البلاد طوبى سونمز ونائب رئيس (الإطفاء) لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر ومساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر المزين وعدد من قيادات (الإطفاء) و(القوة الجوية).

من الاستقبال

من الاستقبال

من الاستقبال