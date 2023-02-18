المضبوطات

جمارك الكويت: ضبط اكثر من 20 الف نكهة سجائر إلكترونية في منفذ النويصيب

18 فبراير، 2023
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تمكّن رجال الجمارك في منفذ النويصيب من ضبط مركبة خاصة يقودها مسافر وبحوزته كمية كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية أثناء مغادرته البلاد.

وفي التفاصيل: قَدِم مسافر بسيارته الخاصة إلى منفذ النويصيب الحدودي في طريقه للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلا أن رجال الجمارك اشتبهوا في السيارة، وبعد تفتيشها عثروا على مايقارب 20,699 نكهة سجائر إلكترونية، كل نكهة تزن 60 مللي.

وتُعد تلك الكمية هي أكبر ضبطية لنكهات سجائر إلكترونية في الكويت .

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

المصدر
جمارك الكويت
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18 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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