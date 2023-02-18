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تخريج 7 طالبًا ضابطاً بحرياً كويتياً من الأكاديمية البحرية البولندية

18 فبراير، 2023
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أقامت الأكاديمية البحرية البولندية في مدينة غدينيا البولندية حفل تخريج لـ 7 طالباً ضابطاً كويتياً من الدفعة الـ 47 البحرية مهندسين من مبتعثي الجيش الكويتي / كلية علي الصباح العسكرية.

وذلك بحضور سعادة سفير دولة الكويت في جمهورية بولندا الصديقة السيد خالد الفضلي والملحق العسكري في برلين العميد الركن طيار/ عدنان العامر، وضابط الإشراف المقيم في بولندا العميد ركن بحري أحمد الضبيب وقيادات من الأكاديمية البحرية البولندية.

وقد عبر رئيس الأكاديمية البحرية البولندية اللواء بحري البروفسور توماش شوبرخت شكره للجيش الكويتي على الثقة التي أولتها للأكاديمية البحرية البولندية، مشيدا في الوقت نفسه بذوي الطلبة الخريجين على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم طوال مدة دراستهم.

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18 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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