وزير الخارجية يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

وتم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون بين دولة الكويت وإقليم كردستان العراق واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية كما تم مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة وأطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها.