العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة قرب العاصمة البلغارية

أعلنت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية “بي تي إيه” أن “الضحايا، الذين أصيبوا بالاختناق على ما يبدو في الشاحنة، كانوا شبانًا أفغانيين، باستثناء صبي واحد يبلغ من العمر حوالي 6 أو 7 أعوام”.

وأضافت أنه “تم العثور على 34 ناجيا أفغانيا أيضا منهكين بسبب الطقس البارد والجوع في الشاحنة بقرية لوكوركونير”.

وأثبت تحقيق أن المهاجرين عبروا الحدود، وأمضوا عدة أيام في الغابة بالقرب من بلدة يامبول، ثم ركبوا الشاحنة التي تم العثور عليهم فيها.

وأكدت الوكالة أن 4 أشخاص، من بينهم سائق الشاحنة، اعتقلوا للاشتباه بتورطهم في الحادث.

وبهذا الخصوص، قال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميردجييف، في تصريح صحفي، إن “العقل المدبر وراء الحادث المأساوي هو رجل أدين بتهريب البشر”.