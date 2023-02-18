“الخارجية” تدعو المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

دعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة.

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين في لبنان الى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ التالية : 009611792810 – 0096171171441.