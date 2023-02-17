سوريا: 150 طائرة نقلت المساعدات لمتضرري الزلزال

أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة ان مجموع الطائرات التي حملت المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من فبرايرالجاري بلغ 150 طائرة حطت في مطارات دمشق وحلب واللاذقية.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مدير مؤسسة الطيران المدني السوري باسم منصور قوله إن طائرات الاغاثة توزعت بواقع 59 طائرة الى مطار دمشق و49 الى مطار حلب و42 أخرى الى مطار اللاذقية.

وعن الدول التي قامت بتسيير هذه الطائرات أفاد منصور بأن الامارات العربية المتحدة ارسلت 58 طائرة والعراق 11 طائرة وليبيا بنغازي 11 طائرة وايران 9 طائرات والجزائر 7 طائرات وسلطنة عمان 5 طائرات وبيلاروسيا 5 طائرات وتونس 4 طائرات وكازاخستان 4 طائرات.

كما توزعت الطائرات بواقع 3 من كل من روسيا والصين ومصر والاردن وأرمينيا والشيشان والسعودية وباكستان ومنظمة (يونيسيف) إضافة إلى طائرتين من كل من الهند ومنظمة الصحة العالمية وطائرة من كل من بنغلاديش وفنزويلا والسودان وليبيا طرابلس واليابان.

وفي السياق ذاته اعلنت الحكومة السورية عن وصول مساعدات على متن اربع طائرات اماراتية وشحنات اغاثية من استراليا ولبنان ورومانيا وقبرص وبلغاريا والاتحاد الاوروبي وايطاليا والباكستان وموريتانيا وماليزيا.

على صعيد اخر اعلن المركز الوطني السوري لرصد الزلازل انه سجل اليوم هزتين ارتداديتين ضربتا شمال غرب ادلب وشمال غرب اللاذقية.

وكانت دولة الكويت قد اطلقت حملة (الكويت بجانبكم) في 11 فبراير الجاري لاغاثة الشعبين التركي والسوري المتضررين من الزلزال وجمعت أكثر من 7ر20 مليون دينار كويتي (نحو 7ر67 مليون دولار أمريكي) وجاءت الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية وبتكليف من مجلس الوزراء في إطار الدور الانساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة التي خلفت عشسرات آلاف الضحايا والمصابين.