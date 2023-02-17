“الداخلية”: ضبط 5 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه بانها مخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه استمرارا للحملات الامنية على كافة انحاء البلاد لفرض هيبة وسيادة القانون، وضمن جهود قطاع الامن العام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

تمكنت مديرية امن محافظة الاحمدي ممثلة في مخفر غرب عبدلله المبارك وادارت العمليات والدوريات قسم الدوريات) من ضبط 5 اشخاص في 3 ضبطيات مختلفة وبحوزتهم مواد يشتبه بها مادة مخدرة وعدد (1) كيس بداخله مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة وعدد (2) حبة ليريكا ومؤثرات عقلية وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

كما قامت مديرية امن الاحمدي ممثلة في قيادة منطقة الزور بحملة امنية واسفرت عن حجز عدد 3 دراجات نارية و تحرير عدد 20 مخالفة مرورية.

وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الامنية والمرورية على كافة مناطق البلاد للتصدي للخارجين عن القانون، مهيبةً بالجميع التعاون مع رجال المرور والابلاغ الفوري عن اي مظاهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) او واتساب المرور (99324092).