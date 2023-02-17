“الكويتي للطيران الحر” ينظم حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الدوحة الغربي

نظم الفريق الكويتي للطيران الحر اليوم الجمعة حملة تطوعية لتنظيف شاطىء الدوحة الغربي المطل على جون الكويت بالتعاون مع عدة فرق تطوعية.

وقال المنسق العام للحملة الدكتور طالب الشريف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة التي جاءت أيضا بالتعاون مع سفارات دول عربية تستهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنمية روح المشاركة المجتمعية في حماية مكوناتها.

وأضاف الشريف أن الحملة التي أسفرت عن رفع نفايات مختلفة استهدفت كذلك تقليل التلوث وإيصال رسالة بأهمية المحافظة على البيئة وتقليل آثار إلقاء المخلفات على البيئة الساحلية.

سفارات دول عربية شاركت بالحملة التطوعية

رفع النفايات