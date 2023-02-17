وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقائه مع ائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ونظيريه في سلوفينيا والاتحاد السويسري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

17 فبراير، 2023
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التقى وزيرالخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ59.

ونقل وزير الخارجية موقف دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي حيال القرارات الأخيرة التي اتخذها الجانب الأوروبي بشأن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن حيث أبدى نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي تفهمه لذلك الأمر مبديا حرصه واهتمامه تجاه إنهاء هذا الملف مثمنا في هذا الإطار متانة العلاقات الوثيقة التي تربط الجانبين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها التطورات الراهنة للأزمة الأوكرانية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الاخيرة للملف النووي الإيراني.

كما التقى وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا تنيا فايون ووزير خارجية الاتحاد السويسري إجنازيو كاسيس.

تناول اللقاءات أوجه العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والبلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث التطورات على الساحة الدولية.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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