وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ألمانيا رئيس وزراء العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ألمانيا رئيس وزراء العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة محمد السوداني وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث نقل في مستهل اللقاء تحيات القيادة السياسية وحكومة وشعب دولة الكويت إلى العراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا.

وتناول اللقاء أواصر علاقات الاخاء الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها على كافة الأصعدة وبحث مجالات التعاون المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.