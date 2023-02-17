وزير الخارجية يلتقي في ألمانيا رئيس وزراء العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ألمانيا رئيس وزراء العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

17 فبراير، 2023
0 28 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة محمد السوداني وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث نقل في مستهل اللقاء تحيات القيادة السياسية وحكومة وشعب دولة الكويت إلى العراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا.

وتناول اللقاء أواصر علاقات الاخاء الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها على كافة الأصعدة وبحث مجالات التعاون المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

المصدر
كونا
الوسوم
17 فبراير، 2023
0 28 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي عضو البرلمان ووزير الدولة في الخارجية الألمانية على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

17 فبراير، 2023

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء دولة فلسطين على هامش الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن

17 فبراير، 2023

السفير البدر يؤكد حرص الكويت على المشاركة في أعمال “مؤتمر ميونيخ للأمن”

17 فبراير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة كوسوفو بمناسبة العيد الوطني لبلادها

17 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى