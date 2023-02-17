واشنطن تقدم إمدادات إغاثية عاجلة بقيمة تتجاوز 2.5 مليون دولار لدعم متضرري زلزال تركيا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.اس.ايد) اليوم الجمعة تقديم إمدادات إغاثية عاجلة بقيمة تتجاوز 5ر2 مليون دولار لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا .

وقالت الوكالة في بيان إنه يتم نقل الإمدادات الإغاثية الحكومية الأمريكية جوا ثم تحمل على شاحنات ليتم تسليمها إلى المجتمعات المتضررة موضحة أنه تم تسليم الشحنة الأولى من هذه المساعدات اليوم الجمعة في مدينة (أضنة) جنوبي تركيا.

وأضافت أنها “خلال الأيام المقبلة ستنقل إمدادات الإغاثة على متن ما يقرب من 10 رحلات جوية محملة بأكثر من 8ر1 مليون رطل من الإمدادات من أدوات المطبخ ومستلزمات النظافة والأغطية البلاستيكية شديدة التحمل للملاجئ المؤقتة والبطانيات الحرارية العالية”.

وشددت الوكالة على مواصلة الولايات المتحدة “تضامنها مع شعبي تركيا وسوريا خلال هذا الوقت العصيب عبر تقديم أكثر من 85 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بما في ذلك 5ر2 مليون دولار من إمدادات الإغاثة للأشخاص المتضررين من الزلازل التي تم الإعلان عنها اليوم”.

كما جددت تأكيد التزامها “بتلبية الاحتياجات العاجلة لمساعدة البلدين (تركيا وسوريا) على التعافي من هذه كارثة الزلزال”.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من فبراير الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.