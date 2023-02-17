الرئيس الفرنسي يرى في نجاح هجوم اوكراني مضاد فرصة لانهاء الحرب

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن اعتقاده بان هجوما أوكرانيا مضادا وناجحا قد يجبر روسيا على الجلوس الى طاولة المفاوضات وبالتالي قد يساهم في انهاء الحرب الأوكرانية.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في الدورة ال 59 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) إن الغرب “مطالب بتكثيف الدعم” الذي يقدمه لأوكرانيا الأمر الذي يهدف إلى تمكين الأوكرانيين من شن هجوم مضاد.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أهمية الفترة المقبلة بالنسبة للحرب قائلا إن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون “محددة” لهذه الحرب.

واستبعد ماكرون احتكام الطرفين في الوقت الراهن إلى طاولة المفاوضات قائلا إن بلاده “مستعدة لتكثيف مساعداتها العسكرية لكييف لأن الوقت الراهن ليس مناسبا لإجراء حوار”.

وطالب ماكرون الشركاء الأوروبيين بالاستثمار بشكل اكبر في المسائل الدفاعية كشرط لتحقيق السلام قائلا انه “اذا ارادت أوروبا السلام فيجب عليها ان تمتلك الأدوات لذلك”.

وأضاف انه اذا “ارادات أوروبا الدفاع عن نفسها فيجب عليها ان تتسلح” وقبل كل شيء ان “تكون قادرة على صناعة سلاحها على أراضيها بشكل سريع وكاف”.

واعتبر الرئيس الفرنسي ان روسيا فشلت بشكل متكرر في تحقيق اهدافها في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المسؤول الفرنسي في (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة البافارية (ميونيخ) ويستمر حتى ظهر الاحد ويشارك فيه عشرات رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والمسؤولون الامنيون والعسكريون.