إصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال شرقي قطاع غزة

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب خروج تظاهرات اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة تنديدا بانتهاكات الاحتلال.

وذكرت إذاعة القدس المحلية أن إصابتين برصاص الاحتلال وصلتا مستشفى شهداء الأقصى إحداهما في البطن والأخرى في القدم خلال تظاهرات قرب السياج الفاصل شرق مخيم (البريج) تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهروا قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة بمنطقة (البريج) وأشعلوا إطارات السيارات على مرأى من قوات جيش الاحتلال المتمركزة خلف الجدار الفاصل.

وكانت حركة (حماس) نظمت عقب صلاة الجمعة وقفة تضامنية في منطقة (الزوايدة) وسط القطاع نصرة للقدس والضفة الغربية وتنديدا بانتهاكات الاحتلال.