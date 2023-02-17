وزير الخارجية يلتقي عضو البرلمان ووزير الدولة في الخارجية الألمانية على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية يلتقي عضو البرلمان ووزير الدولة في الخارجية الألمانية على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

إلتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور توبياس ليندنر وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته ال59.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها التطورات الراهنة للأزمة الأوكرانية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في اليمن وسوريا وإيران.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتعزيزها في عدد من المجالات الحيوية والهامة ذات الإهتمام المشترك.