وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة دولة الدكتور محمد إشتيه

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء دولة فلسطين على هامش الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن

17 فبراير، 2023
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إلتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة دولة الدكتور محمد إشتيه وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته ال59 المنعقدة في جمهورية ألمانيا الإتحادية.

حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية بما فيها العدوان الوحشي الأخير الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقدس ومقدساتها ولقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبحث أطر تعزيز الجهود الدولية لدعم وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة التحديات الأمنية اليومية التي يعيشها.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2023
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