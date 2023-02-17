السفير البدر يؤكد حرص الكويت على المشاركة في أعمال “مؤتمر ميونيخ للأمن”

السفير البدر يؤكد حرص الكويت على المشاركة في أعمال “مؤتمر ميونيخ للأمن”

اكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر حرص الكويت الدائم على انتظام المشاركة سنويا في اعمال (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي تنطلق اعماله اليوم.

وثمن البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حرص القائمين على المؤتمر على توجيه الدعوة لدولة الكويت الأمر الذي يعكس التقدير الدولي للدور البارز الذي تضطلع به البلاد تجاه مختلف القضايا الدولية السياسية والأمنية والإنسانية.

وقال ان دولة الكويت ستكون ممثلة بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح للمشاركة في أعمال الدورة ال 59 (لمؤتمر ميونيخ للأمن) والذي تستمر اعماله حتى 19 الجاري.

وأضاف ان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيشارك ايضا كمتحدث رئيسي في الجلسة المعنية بمناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط والتي يستعرض خلالها رؤية الكويت ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

وذكر البدر ان وزير الخارجية سيعقد على هامش أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة يبحث خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع ان دورة هذا العام تعقد في ظل ظروف وتحديات أمنية دولية بالغة الدقة والتعقيد الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لحل العديد من النزاعات والصراعات.