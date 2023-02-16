انطلاق البطولة الدولية للخيل العربية المصرية ضمن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي

انطلقت مساء اليوم الخميس البطولة الدولية للخيل العربية المصرية وهي البطولة الثانية والأخيرة ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي (2023) بمشاركة 211 جوادا عربيا أصيلا من الكويت وخارجها.

وقال مدير البطولة عبدالله البريهي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة التي تقام في مربط الدولة الرسمي (ميدان بيت العرب) وينظمها مركز الجواد العربي وتستمر 3 ايام تشهد مشاركة أفضل الجياد والتي تتمتع بمستوى جمالي مميز نظرا لقوة البطولة.

وأضاف البريهي أن البطولة بدأت بإقامة التصفيات (كلاسات) لمسابقة جمال الخيل لفئة أجمل مهر ومهرة من الاعمار الصغيرة على أن تتبعها باقي الفئات إذ يتأهل الأول والثاني من كل تصفية إلى النهائيات التي تقام مساء السبت المقبل في ختام المهرجان.

وأكد ان اللجنة المنظمة برئاسة المدير العام للمركز الشيخة سارة فهد الدعيج الصباح حريصة على إظهار هذا الملتقى التراثي بأبهى صورة داعيا الأسر والعوائل لحضور المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

ولفت الى أنه تم رصد جوائز مجزية للفائزين بمنافسات المهرجان منوها باهتمام مربي وملاك الخيل بهذه الرياضة الاصيلة وحرصهم على المشاركة بهذا الملتقى التراثي بأفضل جيادهم.