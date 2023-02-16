السفير محمد فهد المحمد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأيرلندي كأول سفير مقيم لدولة الكويت في دبلن

السفير المحمد يقدم أوراق اعتماده أول سفير مقيم بإيرلندا ويعلن افتتاح سفارة كويتية بدبلن

16 فبراير، 2023
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قدم السفير محمد المحمد اليوم الخميس أوراق اعتماده الى رئيس ايرلندا مايكل هيجينز بوصفه أول سفير لدولة الكويت لدى بلاده معلنا بذلك افتتاح سفارة كويتية في العاصمة دبلن في خطوة تجسد الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين.

ونقل السفير المحمد خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما الى رئيس ايرلندا.

وأكد السفير المحمد خلال اللقاء حرص دولة الكويت والقيادة السياسية على توثيق وتعزيز العلاقات مع ايرلندا في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.

من جانبه أعرب رئيس ايرلندا عن شكره واعتزازه لافتتاح السفارة الكويتية مشيرا في هذا الصدد الى القواسم المشتركة بين البلدين.

المصدر
كونا
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16 فبراير، 2023
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