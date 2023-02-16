بطولة الكويت الدولية الـ13 للشراع تنطلق اليوم بمشاركة 11 منتخبا

انطلقت اليوم الخميس بطولة الكويت الدولية ال13 للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك بوردنق في النادي البحري الرياضي الكويتي وتستمر حتى 18 فبراير الجاري بمشاركة 11 منتخبا.

وقال رئيس اللجنة المنظمة في النادي أحمد الفيلكاوي في تصريح صحفي إن البطولة شهدت مشاركة 83 لاعبا ولاعبة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتونس وإيطاليا وفرنسا وفنزولا يتنافسون في صنف (ليزرالأكا 4) وصنف (الاوبتمست).

وأضاف الفيلكاوي أن فعاليات البطولة استهلت بحفل الافتتاح وبدأت المنافسات واقامة ثلاثة سباقات في اليوم الأول للبطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للقوارب الشراعية وفريق تحكيم دولي.

وأوضح أن منافسات البطولة ستقام يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا على أن يقام الحفل الختامي الساعة 4 من عصر يوم السبت المقبل لافتا إلى حرص النادي على اقامه مثل هذه البطولات الدولية والتي جاءت بالتزامن مع الاعياد الوطنية.