الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج

ستولتنبرغ: على الحلف الأطلسي أن يكون مستعدا لأزمة طويلة مع روسيا

16 فبراير، 2023
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو عام.

وقال في مقابلة “يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا”.

وأضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا “الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة حيث يمكنه التحكم بجيرانه وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول”.

وقال “نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه”.

وتابع “إذا انتصر الرئيس بوتين في أوكرانيا سيكون ذلك مأساة للأوكرانيين. لكن ذلك سيكون أيضا خطيرا علينا جميعا لأنه هو وغيره من القادة الاستبداديين سيقتنعون بأنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية يمكنهم تحقيق أهدافهم”.

المصدر
أ ف ب
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16 فبراير، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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