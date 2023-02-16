وزير التربية يشيد ببرنامج مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام بمكتب التربية العربي

أشاد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الخميس ببرنامج مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وما يقدمه من مسابقات ترسخ مفهوم المواطنة الخليجية.

وثمن العدواني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله وفد المهرجان بالجهود المبذولة من قبل القائمين عليه لإنجاحه متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وأوضح البيان أن المهرجان الذي تحتضن الكويت دورته الحالية بمسرح وزارة التربية خلال الفترة من 14 حتى 18 فبراير الجاري يقدم العروض المسرحية ومسابقة الخط العربي ومسابقة الفنون التشكيلية.

وأضاف أن المسابقة يشارك فيها 84 طالبا وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي إذ يأتي اهتمام المكتب بهذه الفعاليات والأنشطة الطلابية لدورها الإيجابي في تهيئة مناخ اجتماعي يعزز ويوثق الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء كما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وبين أن المكتب نفذ العديد من البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية المتنوعة كالأولمبياد العلمي والمسرح المدرسي والرسم والمسابقات الأدبية بالاضافة إلى تبني العديد من المبادرات الطلابية الأخرى.

وذكر أن المهرجان يبرز أهمية وظيفة الفنون ودورها في تهذيب السلوك كما يهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية وتجسيد روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين أبناء دول الخليج والكشف عن مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعها في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي الثري.