بنك الكويت المركزي

“المركزي”: استمرار حملات التوعية المصرفية وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي

16 فبراير، 2023
0 14 دقيقة واحدة

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الخميس استمراره في حملات نشر التوعية المصرفية وتعزيز دور القطاع المصرفي في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر الاحتيال الالكتروني وتنوع اساليبة.

وقال (المركزي) في بيان صحفي بمناسبة تكريمه البنوك المتميزة في دعم حملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية) إن البنوك الكويتية وفرت كل الامكانات في التواصل مع العملاء عبر القنوات المفتوحة الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن وحدات القطاع المصرفي ساهمت بتقديم محتوى يناسب كافة شرائح المجتمع بهدف المساهمة في نشر مواد الحملة على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالثقافة المالية والمصرفية.

يذكر أن حملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية) تعاونت مع العديد من الجهات من بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وغيرها من الجهات.

المصدر
كونا
الوسوم
16 فبراير، 2023
0 14 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الداخلية”: ضبط حوالي 4 كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و600 قرص ليريكا

16 فبراير، 2023

الخالد يتفقد تنفيذ المراحل النهائية لمشروع “تطوير وإنشاء منظومة مركزية متكاملة للسمات البيومترية لدولة الكويت”

16 فبراير، 2023

الأرصاد الجوية: طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لتكون الصقيع بالمناطق الصحراوية

16 فبراير، 2023

إبراهيم المليفي رئيساً لجمعية الخريجين ومحمد الفيلي نائباً ومها البرجس لأمانة السر

16 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى