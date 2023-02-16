“المركزي”: استمرار حملات التوعية المصرفية وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الخميس استمراره في حملات نشر التوعية المصرفية وتعزيز دور القطاع المصرفي في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر الاحتيال الالكتروني وتنوع اساليبة.

وقال (المركزي) في بيان صحفي بمناسبة تكريمه البنوك المتميزة في دعم حملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية) إن البنوك الكويتية وفرت كل الامكانات في التواصل مع العملاء عبر القنوات المفتوحة الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن وحدات القطاع المصرفي ساهمت بتقديم محتوى يناسب كافة شرائح المجتمع بهدف المساهمة في نشر مواد الحملة على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالثقافة المالية والمصرفية.

يذكر أن حملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية) تعاونت مع العديد من الجهات من بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وغيرها من الجهات.