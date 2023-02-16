“الداخلية”: ضبط حوالي 4 كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و600 قرص ليريكا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذاً لتوجيهات ومتابعة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بالتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ثلاث ضبطيات مختلفة وبحوزتهم حوالي (4) كيلو من المخدرات مختلفة الأنواع و(600) قرص ليريكا وكمية من الطلقات النارية وعدد (5) ميزان حساس.

وأوضحت الإدارة انه في الضبطية الاولى وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخص يحوز على كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الإتجار، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إستصدار الإذن القانوني وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على حوالي نصف كيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة الحشيش و (200) جرام من مادة الكوكايين و (200) جرام من مادة الماريجوانا وربع كيلو من مادة الكيميكال و(500) قرص ليريكا وكمية من الطلقات النارية لسلاح (كلاشنكوف) وعدد (3) ميزان حساس.