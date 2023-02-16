الأرصاد الجوية: طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لتكون الصقيع بالمناطق الصحراوية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تسود البلاد في عطلة نهاية الأسبوع أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات تزيد الإحساس ببرودة الطقس ومثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية أحيانا.

وذكر القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف أن الطقس الليلة يكون باردا إلى شديد البرودة وتقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 3 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 2 و6 درجات مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.