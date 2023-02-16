إبراهيم المليفي رئيساً لجمعية الخريجين ومحمد الفيلي نائباً ومها البرجس لأمانة السر

عقدت جمعية الخريجين جمعيتها العمومية السنوية العادية مساء يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 برئاسة رئيس الجمعية إبراهيم ناصر المليفي، لمناقشة التقارير المالية والإدارية،وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحضور ممثلين عن مراقبي حسابات الجمعية من مكتب البزيع ومكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم ، وبعد انتهاء النقاش وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد التقريرين الإداري والمالي، وتمت تزكية أعضاء مجلس الادارة الجديد.

وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد لتوزيع المناصب على النحو التالي: ابراهيم ناصر المليفي «الرئيس»، د. محمد حسين الفيلي «نائب الرئيس»، مها برجس البرجس «أمين السر»، محمد أحمد المنيخ «أمين الصندوق»، والأعضاء: غسان حسن بورحمه، عبدالعزيز إبراهيم الملا، مشاري عبدالرحمن الحمود، فهد توفيق الهندال، غنام صالح الغنام وخالد عبدالرحمن العبدالمغني.