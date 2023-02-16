النجاة الخيرية: 701 طن إجمالي تبرعات أهل الخير تمهيدا لإرسالها إلى منكوبي الزلزال في تركيا

أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الخميس أن إجمالي التبرعات العينية التي تلقتها الجمعية من أهل الخير بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والسفارة التركية في البلاد بلغ 701 طن من المواد الإغاثية العاجلة تمهيدا لإرسالها إلى منكوبي الزلزال في تركيا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الزامل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جزءا من التبرعات العينية ويزن 81 طنا موجود حاليا في مطار الكويت الدولي تمهيدا لإرسالها بأقرب وقت ممكن في حين التبرعات العينية لدى (النجاة الخيرية) بلغت 620 طنا تنتظر الإجراءات الرسمية المعمول بها لضمان وصولها إلى محتاجيها.

وأوضح الزامل أن منذ بداية الكارثة الإنسانية تم إرسال 150 طنا وفق الآلية المتفق عليها مع السفارة التركية ووزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية التركية مبينا أنها مواد غذائية وملابس بمختلف أنواعها وأجهزة كهربائية ومستلزمات وقائية صحية ومواد التدفئة وخيام وغيرها.

وأشار إلى أن أهل الخير سطروا ملحمة إنسانية بالتزامن مع التسهيلات التي تقدمها الجهات الخيرية والرسمية في البلاد حيال اغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مضيفا أنها تعبير حي لما جبل عليه أهل الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والحروب بمختلف بقاع الأرض.

جانب من التبرعات العينية التي تلقتها جمعية (النجاة الخيرية)

جانب من أعمال نقل التبرعات العينية تمهيدا لترحيلها إلى تركيا