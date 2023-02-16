“الداخلية”: الإطلاق التجريبي لتطبيق Kuwait VISA الخاص بتنظيم دخول العمالة والزائرين إلـى البلاد

بتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في سمات الدخول التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية عن الإطلاق التجريبي لتطبيق Kuwait VISA الإلكتروني الذي سيقوم بالتحقق من سمات دخول العمالة والزائرين إلى البلاد والمصادقة على تأشيرات الدخول بشكل إلكتروني سريع ودقيق قبل الصعود إلى الطائرة ودخول للبلاد.

وأضافت بأن إطلاق تطبيق «Kuwait VISA» جاء بهدف حماية المجتمع من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالأمراض المعدية إلى البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية بأنه جاري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية وشركات الطيران المختلفة والسفارات الكويتية بالخارج من أجل الإطلاق الرسمي للتطبيق والذي لن يتيح للعاملين من الوافدين وللزائرين من الدخول إلى الكويت إلا من خلال التطبيق.

علماً بأنه قد تم الإطلاق التجريبي للتطبيق والذي يتيح لشركات الطيران والعمالة الوافدة والعاملين في السفارات الكويتية من تحميل التطبيق واستخدامه للتأكد من صلاحية سمات دخول العمالة الوافدة.

واختتمت الوزارة بأنه جاري العمـل علـى إضافة مجموعة من الخدمات بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والتي تهدف إلى توعية العمالة بقوانين العمل وإجراءات الدخول والعديد من المزايا التي تهدف إلى تنظيم التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.