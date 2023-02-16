مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار وقع بمركز تجاري في مدينة (إل باسو) بولاية تكساس.

وقال المتحدث باسم شرطة (إل باسو) روبرت غوميز في تصريح صحفي مساء أمس الأربعاء إن الشرطة اعتقلت شخصا يشتبه بأنه نفذ الحادث فيما جار البحث عن مشتبه به آخر مضيفا أن الشرطة تجري بحثا مكثفا في المركز التجاري في الوقت الحالي.

وأوضح غوميز أنه من السابق لأوانه التكهن بدافع إطلاق النار مشيرا إلى أن شرطة المدينة طلبت من الناس تجنب الوجود في منطقة الحادث.

من جانبه قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تواصل مع عمدة مدينة (إل باسو) وأكد دعم الولاية الكامل بما في ذلك مساعدة إدارة السلامة العامة وقسم إدارة الطوارئ في تكساس لمساعدة مدينة (إل باسو) على التعامل مع هذا “الحادث المأساوي”.