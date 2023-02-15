ألمانيا سترسل لأوكرانيا الشهر المقبل “نصف كتيبة” دبابات ليوبارد-2

أعلنت ألمانيا الأربعاء أنّها سترسل إلى أوكرانيا في نهاية آذار/مارس “نصف كتيبة” دبابات ليوبارد-2، أي نحو 15 مدرّعة، في وقت يواجه فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) صعوبات لتوفير الدبابات التي وعدوا بها كييف.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إثر اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل “لنكن واضحين: لم نصل إلى كتيبة، ستكون (الهبة الألمانية) نصف كتيبة”.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، تعهّدت برلين وعواصم غربية أخرى منح أوكرانيا نحو ثلاثين دبابة من طراز ليوبارد-2 لمساعدة كييف في التصدّي للغزو الروسي.

وأوضح الوزير الألماني أنّ بلاده ستكون قادرة على توفير “14 ليوبارد-2 إيه-6 من ألمانيا بالإضافة إلى ثلاث دبابات أعلنت عنها البرتغال”.

وأضاف “أريد أن أوضح أنّه سيتمّ تسليمها في الأسبوع الأخير من آذار/مارس. هذا مؤكّد”.

ونقل بيستوريوس عن نظيره الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف أنّه “راضٍ” عن هذا العدد، مشيراً إلى أنّها “مرحلة وسيطة”.

ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة.

من جهتها، تعهّدت بولندا تزويد أوكرانيا كتيبة دبابات ليوبارد-2 لكن من طراز أقدم. إلا أنّ الرئيس البولندي أندريه دودا الذي زار بروكسل للقاء الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، لم يأت على ذكر موعد تسليم هذه المدرّعات إلى كييف.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه تم تناول توفير هولندا 14 دبابة ليوبارد 2، لكنّ هذه الدبابات تم منحها للواء الألماني-الهولندي الموحّد.

وقال “على حدّ علمي، لم يكن هناك طلب رسمي (هولندي) لإرسالها (إلى أوكرانيا). إذا أرسلناها، فإنّ ذلك سيزيد من إضعاف جاهزية الجيش الألماني”.

وفي مطلع شباط/فبراير الجاري، أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك أنّ أوكرانيا ستتلقى أيضًا “في الأشهر المقبلة” ما لا يقلّ عن 100 دبابة ليوبارد 1 إيه-5، وهي مدرعّات مستعملة تم تجديدها.

ويستعمل نحو عشرة من جيوش دول الناتو دبّابات ليوبارد الألمانية الصنع بنماذجها المختلفة.