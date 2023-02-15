مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب

سيتم إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب في مطار ميونيخ الجمعة بسبب إضراب طاقم الأرض وطاقم الأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المطار في بيان “لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع”.

سيتم تشغيل بعض الرحلات “الخاصة” فقط، مثل “الرحلات الإنسانية والطبية”، وتلك التي تحمل مشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو اجتماع دبلوماسي يستضيف قادة دوليين من الجمعة إلى الأحد.

دعت نقابة “فيردي” العمال في سبعة من أكبر مطارات ألمانيا إلى الإضراب وسط مفاوضات متوترة بشأن الأجور.

وقد حذّر مطار فرانكفورت الأكبر في البلاد، من أن حركة الطيران “ستتعطل بشكل كبير”، ونصح المسافرين “بالامتناع عن التنقل إلى المطار”.

وسيؤثر التوقف عن العمل ليوم واحد أيضًا على مطارات بريمن ودورتموند وهامبورغ وهانوفر وميونيخ وشتوتغارت.

تأتي هذه الإعلانات في وقت تعطل كل من مطاري ميونيخ وفرانكفورت بشكل كبير الأربعاء بسبب خلل في نظام الكمبيوتر لشركة لوفتهانزا بعد تضرر عرضي لسلك تحت الأرض في موقع أشغال.

تجري النقابات وأرباب العمل مفاوضات بشأن عمال القطاع العام وموظفي المطارات وأفراد الأمن الجوي الذين يطالبون بتحسين الأجور للتعويض عن فقدان القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع.

ونفذت نقابة “فيردي” إضرابًا مماثلاً في مطار برلين الشهر الماضي، ما أدى إلى إلغاء أو إعادة جدولة نحو 300 رحلة جوية.

تسببت مستويات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، والتي بلغت ذروتها عند 10,4% في تشرين الأول/أكتوبر، في توتر خلال مفاوضات الأجور السنوية في مختلف القطاعات، صاحبته إضرابات في بعض الأحيان.

ونفّذ موظفو البريد عدة أيام من الإضراب منذ بداية العام، بناءً على دعوة نقابة “فيردي” التي تطالب خصوصا بزيادة قدرها 15% في الأجور.